Inseguridad en Tierra Caliente, Michoacán: extorsiones, minas y el asesinato de Bernardo Bravo sacuden al agro limonero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 15:31:01

Apatzingán, Michoacán, 20 de octubre del 2025.- La región de Tierra Caliente vive momentos de alta tensión ante el recrudecimiento de la violencia, productores agrícolas denunciaron que las extorsiones, amenazas y el uso de minas clandestinas están transformando el campo en una zona de riesgo constante. El panorama se oscureció aún más con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder agrícola local, quien había sido una voz crítica contra el abuso del crimen organizado.

Extorsiones al gremio citrícola, el pan de cada día

Desde hace meses, productores de limón en Apatzingán han alertado sobre cobros ilegales que grupos criminales imponen a cada etapa de la cadena del cultivo al empaque y transporte.

Según, denunció en su oportunidad el propio Bravo, “nos tienen de rodillas”, y afirmó que muchos no denuncian por temor a represalias.

En marzo de 2025, al menos 30 empacadoras decidieron cerrar indefinidamente por las exigencias de estas cuotas, algunos criminales exigían 2 pesos por kilo de limón vendido.

También se cerraron oficinas administrativas del Tianguis Limonero por amenazas crecientes. Aunque el gobierno estatal defendió que las actividades agrícolas continuaban, los productores aseguran que la presión en el terreno es diaria.

Un hecho alarmante es que las llamadas “narcominas” han sido sembradas en parcelas y caminos, cobrando la vida de al menos seis personas hasta abril de 2025. Jornaleros y ciudadanos han resultado víctimas de explosiones en zonas rurales de Apatzingán y Buenavista.

Un líder vencido por la violencia

Este 20 de octubre de 2025 se confirmó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuya voz crítica ante las extorsiones lo volvió blanco. Su cuerpo fue encontrado en su vehículo cerca de Los Tepetates.

La muerte de Bernardo Bravo resuena como un llamado de atención, la crisis de inseguridad en Tierra Caliente ya no solo mide pérdidas productivas, sino vidas humanas. El campo michoacano enfrenta hoy al desafío más grande, resistir bajo incertidumbre, exigen justicia y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad para todos.