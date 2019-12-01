Inicia pilotaje vial para mejorar la seguridad y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- Para brindar mejorar la seguridad vial y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Movilidad, inició un pilotaje vial en el cruce del bulevar Bernardo Quintana y Calzada de Los Arcos, uno de los puntos con mayor concentración de tránsito en la ciudad, afirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la dependencia municipal.

“Este pilotaje se enmarca en el Plan Orden impulsado por el alcalde Felifer Macías, el cual permitirá evaluar en campo las intervenciones necesarias para transformar este punto en un espacio más seguro y eficiente para todas las personas”.

Explicó que esta prueba piloto se trata de un cruce donde transitan hasta 800 personas peatonas en una hora, así como ciclistas y otras formas de movilidad, lo que refleja la importancia de priorizar la seguridad para todas las personas.

“El pilotaje, que estará en acción de manera temporal durante los próximos días, comenzó con la instalación de dispositivos de control de tráfico para ordenar los flujos vehiculares y ajustar los radios de giro en las esquinas”.

Estas acciones, dijo, permiten disminuir la velocidad de los automóviles y reducir la distancia de cruce para peatones y otras formas de movilidad no motorizada, lo que contribuye, a su vez, a disminuir la probabilidad de siniestros viales.

“Previo a esta intervención se realizó la instalación de señalética vial para indicar que las vueltas de vehículos son permitidas únicamente con luz verde, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro”.

Asimismo, refirió, se modificó la programación de semáforos para mejorar la coordinación entre los flujos vehiculares y peatonales, además de llevar a cabo estudios técnicos como levantamiento topográfico, revisión de seguridad vial, análisis de hechos de tránsito, medición de velocidades, aforos vehiculares, ciclistas y peatonales, así como encuestas de percepción sobre seguridad vial.

“Los resultados de estos estudios fueron la base para diseñar una propuesta integral de intervención en la intersección; invitamos a la ciudadanía a respetar la señalización y conducir con precaución, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todas y todos”.