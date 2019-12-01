Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- con el propósito de presentar el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 y fortalecer la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas orientadas a la procuración de justicia con enfoque de derechos humanos e inclusión, y en un ejercicio de apertura institucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sostuvo una reunión de trabajo con colectivos de personas con discapacidad.

“Para la Fiscalía es fundamental escuchar de manera directa a las personas con discapacidad, reconocer las barreras que históricamente han enfrentado y construir, junto con ellas, soluciones que garanticen un acceso real y efectivo a la justicia, siempre desde una perspectiva de derechos humanos e inclusión”, expresó el Fiscal General, Carlos Torres Piña.

El encuentro se desarrolló con la participación de integrantes de diversas organizaciones, activistas y especialistas en materia de discapacidad, quienes expusieron propuestas, necesidades y observaciones dirigidas a mejorar la atención, investigación y acceso a la justicia para este sector de la población.

Torres Piña, quién encabezó la reunión, escuchó de manera directa cada una de las intervenciones de los colectivos, reiterando el compromiso de la institución para incorporar sus planteamientos en las acciones estratégicas de la Fiscalía y garantizar una atención digna, accesible y con perspectiva de inclusión.

Durante la sesión, el personal de la FGE presentó los alcances del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, instrumento rector que establece prioridades y líneas de actuación para la investigación de los delitos en la entidad, destacando la importancia de integrar la visión de los grupos en situación de vulnerabilidad en su implementación.

“Este diálogo no es un ejercicio aislado; es parte de una convicción institucional de mantener canales permanentes de comunicación con la sociedad civil, particularmente con los colectivos de personas con discapacidad, para avanzar hacia una procuración de justicia cercana, sensible, accesible y verdaderamente incluyente”, subrayó el Fiscal General.