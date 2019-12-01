Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 09:00:46

Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, y subrayó que el proceso es resultado de múltiples denuncias ciudadanas y empresariales, reiterando que en el país no debe haber impunidad, sin importar filiaciones políticas.

Desde Morelia, Michoacán, en su tradicional conferencia de prensa matutina, La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que ningún partido político puede servir como protección para actos de corrupción o delincuencia, y fue enfática al señalar que esto aplica también para Morena.

“Es muy importante que sepan porque además este alcalde es de Morena; ningún partido político y menos Morena puede ser un parteaguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, afirmó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan tras la reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego N., quien está acusado de extorsión, secuestro, crimen organizado, entre otros delitos.