Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 09:03:03

Salvatierra, Guanajuato, 6 de febrero del 2026.- Un grupo de personas se encontraba al exterior de un establecimiento de venta de alimentos cuando se registró un ataque armado que dejó como saldo tres personas sin vida y dos más lesionadas, en hechos ocurridos la madrugada de este martes en el municipio de Salvatierra.

El incidente tuvo lugar sobre la carretera Salvatierra–Cortazar, a la altura de la calle Jesús Posadas Ocampo, en un local de tortas identificado como “Gaby”, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, se confirmó que tres personas ya no contaban con signos vitales, mientras que dos más fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

El área fue acordonada por las autoridades, quedando a disposición de la Fiscalía del Estado, que inició las investigaciones correspondientes. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los trámites legales.