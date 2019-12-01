Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 09:40:25

Zamora, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- José “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de abuso sexual, cometido en agravio de una niña, nieta de su pareja, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones realizadas indican se sabe que el 27 de mayo de 2025, la niña fue agredida sexualmente por José “N” cuando ésta se encontraba de visita en la casa de su abuela en la ciudad de Zamora.

Por estos hechos, el CJIM recabó datos de prueba que fueron presentados para obtener una orden de aprehensión en contra del investigado, la cual fue cumplimentada.

José “N” será presentado ante el Juez de Control que en próximas horas definirá su situación jurídica.