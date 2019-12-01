En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 09:36:31

Salvador Escalante, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- Pistoleros atacaron la madrugada de este viernes a elementos de la Policía Municipal cuando realizaban un recorrido de vigilancia en la comunidad de Opopeo, lo que generó un fuerte operativo en la zona; solo hubo daños materiales.

Se informó que poco antes de las 02:00 horas, los oficiales realizaban un patrullaje para la prevención del delito, a la altura de la calle 20 de Noviembre interceptaron una camioneta, de color blanco en donde viajaban al menos cuatro hombres.

Antes de poder marcarles el alto, los ocupantes de la camioneta sacaron armas de fuego de alto calibre y comenzaron a disparar contra los policías que repelieron la agresión.

En el intercambio de balas los pistoleros lograron darse a la fuga, las balas hicieron blanco en las patrullas y viviendas aledañas, esto desencadenó un fuerte operativo en la zona por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las brechas, carreteras y calles fueron recorridas por los guardianes de la ley, sin embargo no hubo resultados positivos que llevaran a la captura de los delincuentes.

Durante este hecho no hubo ningún policía lesionado, en tanto que por parte de los civiles se desconoce hasta este momento, la Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes del caso.