Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:55:31

Culiacán, Sinaloa, a 19 de septiembre de 2025.- Un grupo de hombres entró a la Escuela Técnica Secundaria “Profesor Enrique Romero”, la cual está ubicada en el sector Bellavista de Culiacán, prendiendo fuego a la biblioteca, vandalizaron la tienda escolar y la Dirección General, y realizaron pintas dirigidas a un grupo delictivo.

De acuerdo a información de fuentes policiales, los sujetos irrumpieron en el plantel escolar alrededor de las 06:00 horas, antes del inicio de clases, y lograron hacerlo por una cancha de futbol, debido a que rompieron el candado de la reja.

En la tienda escolar se robaron la mercancía, dañaron el mobiliario y dejaron rayadas las paredes.

Después se metieron a la biblioteca y le prendieron fuego, dejando grandes daños; en la Dirección General, intentaron ingresar, por lo que rompieron una ventana y forzaron la chapa, pero al no poder entrar, huyeron con rumbo desconocido.

Al llegar el personal de intendencia, notificó a la dirección escolar y posteriormente llamaron al número de emergencias.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán arribaron al lugar para sofocar el incendio, además del personal de la Fiscalía General del Estado, para comenzar con las indagatorias correspondientes.