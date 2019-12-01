Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan

Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:55:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 19 de septiembre de 2025.- Un grupo de hombres entró a la Escuela Técnica Secundaria “Profesor Enrique Romero”, la cual está ubicada en el sector Bellavista de Culiacán, prendiendo fuego a la biblioteca, vandalizaron la tienda escolar y la Dirección General, y realizaron pintas dirigidas a un grupo delictivo.

De acuerdo a información de fuentes policiales, los sujetos irrumpieron en el plantel escolar alrededor de las 06:00 horas, antes del inicio de clases, y lograron hacerlo por una cancha de futbol, debido a que rompieron el candado de la reja.

En la tienda escolar se robaron la mercancía, dañaron el mobiliario y dejaron rayadas las paredes.

Después se metieron a la biblioteca y le prendieron fuego, dejando grandes daños; en la Dirección General, intentaron ingresar, por lo que rompieron una ventana y forzaron la chapa, pero al no poder entrar, huyeron con rumbo desconocido.

Al llegar el personal de intendencia, notificó a la dirección escolar y posteriormente llamaron al número de emergencias.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán arribaron al lugar para sofocar el incendio, además del personal de la Fiscalía General del Estado, para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios