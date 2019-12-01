Abaten a presunto jefe de plaza y detienen a cuatro integrantes de célula delictiva en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 8 de julio de 2026.- Como resultado de labores de inteligencia y operativos coordinados en Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada al Cártel del Pacífico, facción conocida como "Los Menores". Durante una de las intervenciones, un presunto líder del grupo perdió la vida tras un enfrentamiento con personal militar.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las acciones se llevaron a cabo los días 7 y 8 de julio con la participación de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La dependencia informó que, durante el último operativo, los militares fueron atacados por civiles armados, por lo que respondieron a la agresión en defensa de su integridad. En estos hechos murió Cristhian Guadalupe "N", alias "Texas", identificado como jefe de plaza de la facción "Los Menores" en Culiacán.

Según las autoridades, "Texas" asumió ese cargo el 23 de mayo de 2025, tras la muerte de Jorge Humberto "N", alias "La Perris" o "El 27". Asimismo, era señalado como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa, presuntamente relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Durante las acciones fueron asegurados una ametralladora, siete fusiles de asalto, dos granadas de fragmentación, 42 cargadores, 3 mil 170 cartuchos de distintos calibres, 100 dosis de cocaína, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y dos vehículos.

La Defensa destacó que este operativo se suma a recientes capturas de presuntos operadores identificados como "Gabito", "Güero Pink", "El Cubano" y "El Patas", entre otros, realizadas por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República, lo que representa un golpe a la estructura operativa y logística de esta organización criminal.

Los cuatro detenidos, junto con el armamento, la droga y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación jurídica.