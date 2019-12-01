Influencer de Uruapan Marian Izaguirre permanece en estado crítico tras ser localizada en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 20:16:40

Morelia, Mich., a 8 de septiembre de 2025.- La influencer Marian Izaguirre, reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre en Uruapan, fue localizada con vida en la capital michoacana; sin embargo, su estado de salud es delicado y está hospitalizada, informaron autoridades estatales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la joven de 23 años se encuentra hospitalizada en el Hospital de la Mujer de Morelia, donde permanece bajo estricta vigilancia médica en el área de cuidados intensivos. “Está muy grave, su situación es crítica y se mantiene en observación constante”, expresó el mandatario.

De acuerdo con los primeros reportes, Izaguirre habría permanecido varios días aislada en un hotel de la ciudad antes de ser ubicada y trasladada para recibir atención médica urgente, sin detallar las autoridades las circunstancias de su hallazgo.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas diversas líneas de investigación, se ha señalado que la desaparición podría estar relacionada con un episodio de violencia intrafamiliar.

La noticia sobre su estado de salud ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes desde distintas plataformas digitales expresan mensajes de apoyo y solidaridad.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la joven.