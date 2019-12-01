Incrementa detención de presuntos delincuentes extranjeros: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto del 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reporta un aumento en las detenciones de personas extranjeras provenientes de Centroamérica y Sudamérica vinculadas con actividades del crimen organizado, señaló su titular, Carlos Torres Piña; señaló que estas acciones forman parte de un seguimiento continuo que realiza la institución en colaboración con otras fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el Fiscal General, hasta el momento, se contabilizan 52 centroamericanos detenidos y seis abatidos en distintas operaciones; la mayor parte de las detenciones en lo que va del 2025 corresponden a ciudadanos venezolanos, mientras que algunos individuos han sido abatidos durante enfrentamientos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras corporaciones de seguridad.

Entre los casos recientes, mencionó la detención de un sudamericano que se encontraba hospitalizado tras resultar herido en un enfrentamiento; aclaró que una vez que reciba alta médica será puesto a disposición para su deportación, como parte de los procedimientos legales correspondientes.

Torres Piña destacó que se mantiene un operativo conjunto con la Defensa para fortalecer la vigilancia en el occidente de Michoacán, zona donde se han registrado la mayoría de los arrestos.