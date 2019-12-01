Incineran más de 7 toneladas de marihuana en Huetamo, Michoacán

Incineran más de 7 toneladas de marihuana en Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 21:37:05
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Huetamo, Mich., 18 de octubre de 2026.- Un despliegue táctico conjunto entre corporaciones de seguridad estatales y federales derivó en la erradicación de tres sembradíos clandestinos en este municipio, impidiendo la cosecha y distribución de un estimado de 96 mil matas de marihuana.

El hallazgo se produjo mientras tropas del Ejército Mexicano (Defensa), en coordinación con elementos de la Guardia Civil (SSP), realizaban inspecciones terrestres por las zonas rurales de las poblaciones de Buenavista y San Jerónimo. En dichos puntos, los efectivos detectaron los campos ilícitos que, en su totalidad, abarcaban una extensión de dos hectáreas.

De acuerdo con el cálculo de las autoridades, el volumen del material vegetal superaba los siete mil kilogramos. Para evitar que el enervante llegara al mercado negro y frenar las actividades de financiamiento ilícito, el personal castrense y policial procedió a arrancar las plantas para su inmediata destrucción mediante incineración en el mismo sitio del hallazgo.

Este golpe a las estructuras delictivas locales se ejecutó bajo las directrices del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", una estrategia operativa que busca mantener la presencia institucional permanente y estrechar la colaboración entre las fuerzas armadas y el gobierno estatal para pacificar el territorio michoacano.

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