Cae mujer al mar en playa de Faro de Bucerías, en Aquila, Michoacán

Aquila, Mich., 18 de octubre de 2026.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró este domingo en las costas michoacanas, luego de que el mar se llevara a una mujer en las inmediaciones de la playa Faro de Bucerías. Hasta el cierre de la jornada, la víctima continúa en calidad de desaparecida.

Tras recibir la alerta del incidente, se activó de inmediato un bloque de rescate en el que colaboraron efectivos de la Marina, elementos de Protección Civil del municipio y autoridades tradicionales pertenecientes al Consejo Náhuatl de El Coire.

Las cuadrillas de auxilio peinaron la zona costera durante varias horas; sin embargo, al no obtener indicios sobre el paradero de la persona, el mando coordinado determinó pausar las labores de exploración en punto de las 18:00 horas por cuestiones de visibilidad y seguridad. Se tiene programado que el rastreo se reactive a las 08:00 de la mañana de este lunes 19 de octubre.

Hasta el momento, las dependencias involucradas no han emitido mayores detalles sobre cómo ocurrió el siniestro, por lo que la identidad de la mujer, su lugar de residencia, su edad y la mecánica exacta de los hechos continúan bajo reserva.