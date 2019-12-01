Incendio en una casa de la colonia El Pedregal, deja a una persona con quemaduras en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 12:24:40

Querétaro, Querétaro, 23 de diciembre del 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a la colonia El Pedregal, en donde se registró un incendio en casa habitación, que dejó a una persona herida en la ciudad de Querétaro.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, rápidamente, se movilizaron al lugar, los rescatistas para sofocar el incendio.

Una vez que llegaron al lugar, se rescató a un perro y se valoró a un hombre, quien por las quemaduras que presentó, lo trasladaron a un hospital para continuar con la atención.

Policías municipales acudieron al lugar del incendio, abanderaron la zona, mientras bomberos sofocaba el incendio que dejó importantes daños materiales.