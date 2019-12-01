Incendio en bodega de refacciones obliga a evacuar seis viviendas en comunidad Los Mancera en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 21:19:19

Celaya, Guanajuato, 9 de noviembre de 2026.- Un incendio de grandes dimensiones en una bodega donde aparentemente almacenaban refacciones para motocicletas provocó el desalojo de 11 personas de seis viviendas en la comunidad de Los Mancera, la noche de este lunes.

El siniestro fue reportado poco después de las 19:00 horas, cuando las llamas alcanzaron gran altura y podían observarse a varios kilómetros de distancia, lo que generó la movilización de Bomberos, Protección Civil y demás cuerpos de emergencia.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, informó que el fuego quedó confinado, aunque continuaban los trabajos para lograr su extinción completa, luego de que la estructura de la bodega colapsara.

Ocampo Mendoza señaló que se activaron las alarmas de emergencia y que trabajaban las tres estaciones de Bomberos, además del personal de Protección Civil. También indicó que los habitantes no podrían regresar a sus domicilios hasta realizar una evaluación de daños y determinar si era seguro su retorno o necesitaban ser reubicados temporalmente.

Sobre las posibles causas, mencionó que existen versiones de que al interior realizaban trabajos de soldadura, aunque aclaró que todavía no estaba confirmado.

"Desconocemos si al momento de que inició el fuego estaban ellos laborando al interior o ya se habían retirado", puntualizó.

Las autoridades continuarían con las maniobras para ingresar a la bodega, retirar los restos de la estructura colapsada y extinguir por completo el incendio.