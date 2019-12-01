Incendio devasta bodega de reciclaje de plástico en Escobedo, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 13:19:10

Escobedo, Nuevo León, a 20 de enero 2026.- Un incendio consumió en su totalidad una bodega de reciclaje de plásticos ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, no se reportan heridos.

Las llamas se propagaron alrededor de las 2:30 horas, en un negocio ubicado en el cruce de la carretera a Colombia y la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Los Altos, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Al lugar llegó personal de Protección Civil de Nuevo León y de Escobedo, así como el cuerpo de bomberos del estado, quienes comenzaron con las labores para sofocar el fuego.

Además, se dio a conocer que el dueño del inmueble, Juan Antonio Barrientos, señaló que en el momento del siniestro el negocio no contaba con suministro de energía eléctrica, por lo que se descartó un cortocircuito como iniciador de las llamas.

De igual forma, comentó que previo a la llegada de las autoridades se utilizaron cinco extintores, pero no fue suficiente para controlar el incendio.