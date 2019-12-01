Incendio destruye dos viviendas en la colonia Niño Artillero, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:57:35

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Un par de viviendas construidas de madera y lámina de cartón fueron consumidas por el fuego, en hechos ocurridos en la colonia Niño Artillero, en Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Capitán José de la Luz se estaban quemando varias viviendas.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes sofocaron el incendio en dos viviendas.

Una vez controlado el siniestro, se confirmó que sólo hubo daños materiales; las causas no se dieron a conocer.