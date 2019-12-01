En Uruapan, Michoacán recuperan tráiler y camioneta robadas 

En Uruapan, Michoacán recuperan tráiler y camioneta robadas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 18:46:16
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Uruapan, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Como resultado de distintas acciones llevadas a cabo en este municipio, se logró recuperar un tractocamión y una camioneta que contaban con reporte de robo vigente.

Sobre el particular se informó que en una primera acción, sobre la colonia Santa Rosa, los elementos de la Policía Municipal, guardias Civil y Nacional localizaron en calidad de abandono, un tractocamión, el cual tras . revisar sus antecedentes, se confirmó que la unidad tenía reporte de robo. Se trata de un Kenworth, modelo 2026, acoplado a un semirremolque de la marca Chief Trailers.

En otra acción en el fraccionamiento San José de la Mina, los uniformados ubicaron una camioneta Volkswagen Tiguan, modelo 2018, color blanco, la cual  también resultó con reporte de robo activo.

Ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente, para los efectos de ley.

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