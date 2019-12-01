Hallan cadáver con huellas de violencia en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 09:12:54
Uruapan, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- El cuerpo sin vida de una hombre el cual presentaba huellas de violencia y estaba maniatado, fue hallado en el camino Real a Santa Catarina en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el hallazgo solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia y estaba maniatado, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

