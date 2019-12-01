Incendio de vehículo por corto circuito en el Fray Junípero Serra, en El Marqués, Querétaro

Incendio de vehículo por corto circuito en el Fray Junípero Serra, en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:36:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Servicios de emergencias del municipio de El Marqués, se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se reportó el incendio de una camioneta.

Fue a la altura de La Pradera, en donde la camioneta presentó un corto circuito, lo que posteriormente, la camioneta ardiera en llamas.

A la zona arribaron elementos de Protección Civil del municipio de El Marqués, quienes al llegar, trabajaron para sofocar el incendio, el cual dejó en pérdida total al vehículo.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del incendio por un corto circuito.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Mantiene la GC blindadas las 13 regiones del estado: SSP
Más de mil turistas pasan la noche en el Zoo de Guadalajara por hechos violentos tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
"Continúan los hechos de violencia": padre Gilberto Vergara denuncia persistencia del caos en Aguililla
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Comentarios