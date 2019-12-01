Incendio de vehículo por corto circuito en el Fray Junípero Serra, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:36:18

El Marqués, Querétaro, a 23 de febrero 2026.- Servicios de emergencias del municipio de El Marqués, se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se reportó el incendio de una camioneta.

Fue a la altura de La Pradera, en donde la camioneta presentó un corto circuito, lo que posteriormente, la camioneta ardiera en llamas.

A la zona arribaron elementos de Protección Civil del municipio de El Marqués, quienes al llegar, trabajaron para sofocar el incendio, el cual dejó en pérdida total al vehículo.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del incendio por un corto circuito.