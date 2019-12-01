Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado sobre operativo para capturar a "El Mencho": alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:22:01

Tapalpa, Jalisco, 23 de febrero del 2026.- El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, dio a conocer cómo se desarrollaron los hechos en ese municipio de Jalisco durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “el Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el alcalde explicó que la situación en la zona continúa siendo tensa tras lo ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026.

Morales Díaz detalló que el Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado con anticipación sobre la intervención militar.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando habitantes de la cabecera municipal notaron la presencia de aeronaves del Ejército sobrevolando la zona, lo que alertó a las autoridades locales.

Después de comunicarse con el Gobierno del Estado, se confirmó la activación del llamado “Código Rojo”.

Ante ese escenario, el gobierno municipal difundió un aviso urgente para que residentes y visitantes permanecieran en sus viviendas y se suspendieran actividades públicas hasta nuevo aviso.

El alcalde señaló que, al tratarse de un destino turístico con alta afluencia, es habitual ver vehículos de lujo acompañados por escoltas, por lo que la presencia del líder criminal no generó sospechas previas. Comentó que en ocasiones se asume que ese tipo de convoyes pertenece a empresarios o figuras públicas, sin imaginar que pudiera tratarse de un personaje vinculado al crimen organizado.

A diferencia de otros puntos del estado, en el centro de Tapalpa no se registraron agresiones directas contra edificios públicos. Sin embargo, sí hubo afectaciones derivadas de los hechos: