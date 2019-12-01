Fuerte incendio en yonke en Pinto en Santa Rosa Jáuregui 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 15:55:29
Querétaro, Qro.- Al menos 50 vehículos quedaron calcinados, luego de un fuerte incendio que se registró en un yonke, ubicado en la localidad de Pinto, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

Fue poco antes de las 14:00 horas, cuando se dio parte a los servicios de emergencias, sobre el fuerte incendio, el cual de acuerdo a información oficial, inició en una zona de pastizal.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que las ráfagas de viento, ocasionaron que el fuego del pastizal se propagara al deshuesadero, lo que derivó que se calcinaran cerca de 50 vehículos. 

A la zona arribaron autoridades de las tres órdenes de gobierno, quienes aseguraron la zona, permitiendo el trabajo de los rescatistas en el lugar del incendio.

Analistas de Protección Civil y Bomberos de Querétaro, son quienes arribaron al lugar, para sofocar el incendio, que afortunadamente no dejó personas heridas.

