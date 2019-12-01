Arriban más de 2 mil 500 soldados a Jalisco para recuperar el orden

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:35:58

Guadalajara, Jalisco, 23 de febrero del 2026.- Tras los hechos violentos registrados el domingo en distintas partes del país, posteriores a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, el Gobierno de México anunció el reforzamiento de la seguridad en el estado de Jalisco con el envío de más elementos federales.

El titular del Ejército, el general Ricardo Treviño, informó que se desplegarán 2 mil 500 militares adicionales en la entidad, donde se reportaron múltiples bloqueos carreteros.

De acuerdo con el mando castrense, los efectivos comenzaron a concentrarse desde la noche anterior y continuarán llegando tanto desde la zona centro del país como de estados vecinos.

Estos elementos se integrarán a los más de 7 mil integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional que ya operaban en territorio jalisciense.

El general explicó que el objetivo principal del refuerzo es generar un efecto disuasivo frente a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el fin de prevenir nuevos actos violentos y restablecer el orden en la región.