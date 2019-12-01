Elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo permanente en la Autopista de Occidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:07:05
Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Con el objetivo de garantizar que la población transite con la tranquilidad sobre la autopista México-Guadalajara (Occidente), se desarrolla vigilancia de forma coordinada con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para prevenir incidentes y brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario.

Sobre el particular la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), informó que se llevan a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en la referida vialidad.

Para ello se realizan patrullajes constantes, y se instalaron puntos de vigilancia estratégica.

El dispositivo contempla patrullajes terrestres, vigilancia aérea mediante helicópteros y la operación permanente de Bases de Operaciones Interinstitucionales con la participación de los tres órdenes de gobierno, a fin de salvaguardar la tranquilidad de las y los michoacanos.

Noventa Grados
