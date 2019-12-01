Cae "El Piter", presunto jefe de plaza de organización criminal de Jalisco en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 14:41:22

Acapulco, Guerrero, a 23 de febrero 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a Christian “N”, alías “El Piter”, presunto jefe de plaza de una organización criminal de Jalisco, en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Según un comunicado de la Fiscalía General del E stado (FGE), el sujeto es considerado como un objetivo prioritario y uno de los generadores de violencia en el puerto.

Asimismo, la fiscal general de la entidad, Neyra Salgado Miranda, indicó que “El Piter” es acusado de los “delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño a la propiedad y robo de vehículo”.

Igualmente, la funcionaria estatal dijo que a Christian “N”, se le relaciona con el ataque a las instalaciones del Ministerio Público de Barrios Históricos de la Fiscalía General del Estado, registrado en julio de 2025 en Acapulco.

El sospechoso fue detenido en el contexto de la quema de cuatro vehículos, así como del ataque armado a la comandancia de la Policía Ministerial en la colonia Zapata, en la zona suburbana de Acapulco, agresiones relacionadas con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”.

Cabe señalar que una fuente de la fiscalía confirmó que “El Piter” es identificado como el presunto jefe de plaza de la alianza entre el Cártel Independiente de Acapulco (Cida) y el CJNG.