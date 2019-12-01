Incendio de gran magnitud consume negocio de tarimas en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 00:18:03

Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre de 2026.– Un incendio de grandes proporciones se registró este día en un negocio dedicado al almacenamiento de tarimas, ubicado a un costado del Periférico Paseo de la República, cerca del distribuidor vial de salida a Quiroga, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente debido al material combustible almacenado en el inmueble, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de seguridad acudieron al sitio para contener el fuego y evitar que se extendiera a predios aledaños.

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas; sin embargo, los daños materiales serían considerables. Como medida preventiva, se acordonó la zona y se pidió a los automovilistas extremar precauciones ante posibles afectaciones viales en el periférico.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán investigadas por las instancias correspondientes una vez que el incendio sea totalmente controlado y se realice la evaluación de riesgos en el área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a la zona mientras continúan las labores de enfriamiento y supervisión.