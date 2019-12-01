Incautan más de 50 mil vapeadores en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:28:32
Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- Autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo el decomiso de más de 50 mil vapeadores, en el marco de la reciente prohibición de esos artefactos a nivel nacional.

De acuerdo con información oficial, los uniformados catearon una bodega en el Centro Histórico, en la cual encontraron 50 mil 376 cigarros electrónicos y vapeadores, lo cuales fueron asegurados.

Al respecto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ), Bertha Alcalde, indicó que la reforma a la Ley General de Salud no criminaliza a las personas, es decir, no persigue a los ciudadanos ni penaliza el consumo individual.

“Lo que la ley prohíbe es el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente entre niñas, niños y adolescentes”, refirió la funcionaria pública.

Los productos decomisados serán destruidos, informaron autoridades capitalinas.

