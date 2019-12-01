Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 15:30:06

Tarímbaro, Michoacán, a 09 de septiembre del 2025.- Autoridades de los tres niveles de gobierno inauguraron el 26/o Batallón de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Tarímbaro; la sede de este batallón se encuentra en una zona estratégica para atender las necesidades del corredor Tarímbaro-Cuitzeo.

Así lo afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien expuso que el cuartel representó una inversión de 380 millones de pesos, con capacidad para albergar a aproximadamente 500 elementos. De esta manera, dijo, la GN alcanza una cobertura en 79 municipios, lo que representa tener un menor tiempo de respuesta y llegar a comunidades en las que otras corporaciones no llegaban.

El mandatario estatal compartió que este día en la Mañanera del Pueblo, autoridades federales reconocieron la disminución del homicidio doloso, que llevó a Michoacán a salir de los 10 estados con más homicidios, ahora en el lugar 11 según las cifras del mes de agosto.

Por ello, recalcó el lema de la Guardia Nacional, es propósito consolidar la justicia y la paz por el bien de Michoacán y de todo el país.

Roberto Eduardo Molina García, Coordinador estatal de la Guardia Nacional, señaló que estas instalaciones comprenden el 26/o Batallón de la Guardia Nacional y una Comandancia, lo que permitirá sumar esfuerzos en materia de seguridad en beneficio de los habitantes de Tarímbaro y sus zonas cercanas.

Subrayó que esta obra estuvo a cargo del cuerpo de ingenieros militares e incluye infraestructura y equipamiento para albergar personal suficiente para hacer frente a las necesidades de la región.

Esta unidad se suma a la infraestructura que ya se tenía: una coordinación estatal, tres coordinaciones regionales, 37 compañías y 11 estaciones carreteras, lo que permite tener mayor proximidad y mejores tiempos de respuesta.

Molina García puntualizó que la Guardia Nacional avanza en su consolidación, por lo que se considera que “vamos por el camino adecuado”, pues en los seis años de operación se ha logrado hacer frente a los desafíos que se han llegado a presentar.