Imputan a 8 personas por incendio en Waldo's de Sonora que dejó 24 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:47:52

Hermosillo, Sonora, a 14 de enero 2026.- Un juez dictó distintas medidas cautelares contra ocho personas y el titular de la empresa Waldo's, por el siniestro que provocó la muerte de 24 personas en Hermosillo, Sonora el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), sus agentes realizaron la imputación de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Entre las medidas cautelares dictadas por el togado se encuentran la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juzgador.

No obstante, en el caso de José Luis "N", representante legal de la persona moral, a quien se le imputó realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales, al hacer uso de documentos falsos para obtener permisos e incurrir en incumplimiento de un deber legal, sumado a otras conductas omisas en las que, en su carácter de representante legal debió de haber observado para evitar el resultado que se presentó, el juez determinó que se le impusiera prisión preventiva justificada.

Sin embargo, al contar con una suspensión de amparo por el momento no fue posible ejecutar dicha medida cautelar.

Cabe señalar que existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ejecutadas que deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero.