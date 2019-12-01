Impacta el Cuartel Regional Kuarichas, en mejores condiciones para quienes nos cuidan: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:52:58

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo 2026.- El Cuartel Regional Kuarichas en San Felipe de los Herreros dignifica la labor policial y fortalece la operación en territorio mediante servicios integrales de descanso, atención médica, alimentación y preparación operativa.

Esta infraestructura garantiza que el personal cuente con las condiciones óptimas para su desempeño, lo que se traduce en un beneficio directo para la seguridad de más de mil 200 habitantes.

El espacio cuenta con dormitorios para elementos, armería, áreas administrativas, cocina, comedor y lavandería, además de consultorio médico, dental y farmacia, lo que permite que las y los agentes desempeñen sus funciones en condiciones adecuadas, seguras y dignas. Asimismo, dispone de subestación eléctrica, planta de tratamiento, barda perimetral y torres de vigilancia, infraestructura que garantiza la funcionalidad del complejo.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que invertir en instalaciones adecuadas es fundamental para mejorar el desempeño operativo y el bienestar integral del personal policial, al tiempo que contribuye a consolidar una estrategia de seguridad cercana a las comunidades.

Cabe resaltar que tiene una capacidad hasta para 150 elementos operativos, con alojamiento permanente para 70 efectivos comunitarios y estatales, lo que permitirá mantener una base de operaciones conjuntas, reducir tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer la vigilancia en tramos carreteros.

Además, funcionará como centro regional de capacitación, donde ya se han preparado más de 170 kuarichas en operaciones tácticas rurales, impulsando la profesionalización policial, la prevención del delito y la coordinación con las rondas comunitarias en localidades como Angahuan, Cocucho, Ahuirán, Corupo, Urapicho, Nurio y Pamatácuaro.