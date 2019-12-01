IMPA inspeccionará zona en la colonia 3 de Agosto, donde ocurrió presunto ataque de jauría de perros

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:45:29

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) se encuentra a la espera de recibir la información de la Fiscalía General del Estado (FGE) para poder iniciar la inspección y actuación en la zona de la colonia 3 de Agosto, donde una mujer falleció presuntamente tras el ataque de una jauría de perros.

Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, detalló que la intervención del Instituto está supeditada a la información oficial para actuar con precisión.

"Solicitamos la información de la FGE para poder nosotros hacer una revisión, ir a hacer una inspección en la zona y evitar cualquier otro incidente de esa naturaleza", explicó en entrevista.

Apuntó que, una vez localizados los animales, el protocolo establece mantenerlos en observación por 10 días.

"Ver su comportamiento y ya de acuerdo a eso pues tomar una decisión. Hay perritos que definitivamente no hay forma de trabajar con su reactividad porque pues ya no están como animales domésticos, ya crecieron en un entorno más bien libre y son ferales; entonces, ahí se tiene que tomar la determinación de acuerdo a lo que nos diga el veterinario experto," detalló la directora.

La directora del IMPA recordó que, si bien este tipo de ataques no son comunes, ya se han atendido casos de manadas ferales. El último incidente registrado ocurrió hace dos años, donde los perros involucrados fueron asegurados y, tras la investigación, tuvieron que ser sacrificados.