En la Central Camionera de Uruapan, Michoacán, la GC asegura hierba verde

Uruapan, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Municipal, se aseguraron aproximadamente 25.6 kilogramos de marihuana en la Central de Autobuses de Uruapan.

Sobre el particular se informó que derivado de un reporte ciudadano, agentes de la Guardia Civil se trasladaron al área de paquetería, donde fueron localizadas cuatro cajas que despedían un fuerte olor característico de la droga.

Luego de la inspección correspondiente, los agentes confirmaron que en su interior se encontraba hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad procuradora de justicia.

La SSP mantiene coordinación permanente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir y combatir delitos contra la salud. Ante cualquier situación de riesgo, se exhorta a la ciudadanía a reportar al 911 y 089, disponibles las 24 horas.