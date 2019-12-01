Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:49:05

Morelia, Michoacán. a 27 de noviembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Loma Larga, al sur de la capital del estado.

Se les informó a las autoridades policiacas sobre una persona con heridas de bala sobre la calle Paseo de las Lomas de la referida colonia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.