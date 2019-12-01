Identifican los cuatro cuerpos abandonados en bolsas en Cuitzeo, Michoacán; todos tenían menos de 20 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:30:54
Morelia, Michoacán, 9 de enero del 2026.- Como Kevin J. L., de 15 años de edad; César M. S., de 17; Yovani G. H., de 18 y Diego Javier L., de 20 años, fueron identificados los cuatro individuos que fueron hallados sin vida en las inmediaciones de TextiCuitzeo el jueves próximo anterior.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del día en referencia, fueron hallados los cuerpos cercenados de cuatro personas en el mencionado lugar en el municipio de Cuitzeo.

Fue al continuar con las actuaciones del caso que los ahora occisos fueron identificados por sus feudos como: Kevin J. L., de 15 años de edad, César M. S., de 17, Yovani G. H., de 18 y Diego Javier L., de 20 años.

Es de mencionar que las indagatorias en torno al caso siguen adelante, con la finalidad de esclarecer los crímenes.

Noventa Grados
