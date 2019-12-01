Identifican el cuerpo de una joven que llevaba desaparecida 2 años en una laguna de Tlaxcala 

Identifican el cuerpo de una joven que llevaba desaparecida 2 años en una laguna de Tlaxcala 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 22:19:41
Apizaquito, Tlaxcala, a 15 de agosto de 2025.- Se indicó que el cuerpo de María Esther N., de 23 años, originaria de Tlapacoyan, Veracruz, fue identificado flotando en una laguna de El Ojito, en Apizaquito, Tlaxcala,  el pasado 8 de agosto.

Autoridades informaron que la joven tenía activada una ficha de búsqueda desde el 2023, y que su cuerpo, cuando fue rescatado, contaba con claras huellas de violencia, esto confirmado por paramédicos que acudieron cuando sucedió la emergencia. 

Familiares de la hoy fallecida, fueron requeridos para hacer la identificación del cuerpo, los cuales afirmaron que se trataba de ella, ya que fue reconocida por un tatuaje que tenía en el pecho. Familiares llevaron los restos de la joven a su ciudad natal, donde le dieron sepultura. 

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, han sido los encargados de las investigaciones de este terrible caso, asegurando que este caso es llevado bajo el protocolo del feminicidio, esperando así seguir las indagatorias para dar con los responsables del crimen.

