Identifican al hombre que falleció en la colonia Independencia de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 19:06:02
Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- El cadáver de un hombre que fue localizado sin vida dentro en la colonia Independencia de la capital michoacana, fue identificado por sus familiares.

Como se diera a conocer en este medio, la tarde de este viernes, fue encontrado un hombre en una choza de cartón y plástico en la calle Artículo 23, presuntamente carcomido por animales.

Según declaraciones de su familia, el hombre fue identificado como Juan Cristian, de 46 años de edad, quien tenía problemas de alcoholismo.

El reporte fue hecho por vecinos de la víctima, por lo que al lugar arribaron elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), realizó las primeras diligencias y se encargó de trasladar el cadáver al Servicio Médico Forense (SEMEFO), el cual estaba envuelto en una cobija y con el rostro desfigurado, para determinar las causas del fallecimiento.

 

