Balean vivienda en la colonia Valencia Primera Sección de Zamora, Michoacán; solo se reportan daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 19:12:55
Zamora, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- La tarde de este viernes delincuentes dispararon en varias ocasiones a una vivienda de la colonia Valencia Primera Sección, por fortuna no se reportaron personas afectadas.

Fue minutos antes de las 17:30 horas, cuando vecinos de la colonia en mención reportaron que sobre la calle Pamplona se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar, encontrando el inmueble marcado con el número 32 con al menos 12 impactos por lo que delimitaron la zona.

El hecho fue notificado a la Fiscalía General del Estado, por lo que mas tarde llegaron Peritos Especializados quienes recolectaron 14 casquillos percutidos calibre 9mm.

Así mismo se integró la respectiva carpeta de investigación para dar con el o los presuntos responsables, por último se conoció que se ignora el móvil de la agresión.

Noventa Grados
