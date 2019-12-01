Identifican a víctimas de ataque armado en zona residencial de Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 07:46:38

Guadalajara, Jalisco, a 30 de diciembre 2025.- Las autoridades del estado de Jalisco dieron a conocer el nombre de una de las víctimas del ataque armado en una zona residencial de Guadalajara, que dejó un saldo de tres personas sin vida y cuatro heridas, una de ellas de gravedad.

Según el Gobierno estatal, el blanco del ataque fue un empresario del mercado de abastos de la capital, identificado como Alberto alias ‘El Prieto’, quien viajaba con su hija en una camioneta deportiva de lujo en el momento de la balacera, la cual duró varios minutos, de acuerdo con vecinos de la colonia Santa Eduwiges.

En el lugar falleció el hombre de negocios, así como uno de sus escoltas, quien no ha sido identificado.

Derivado del ataque, la hija del empresario y cuatro de sus guardias resultaron con heridas de bala, por lo que fueron trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.

Horas después, la menor de edad, de identidad protegida, falleció en el hospital, mientras que los escoltas permanecen internados, uno de ellos en condición grave de salud.

Por su parte, el secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque y que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.