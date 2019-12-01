Identifican a víctimas de accidente en Zitácuaro, Michoacán 

Identifican a víctimas de accidente en Zitácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 16:24:36
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Zitácuaro, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Las cinco víctimas mortales y ocho lesionados tras un accidente vehicular ocurrido en el municipio de Zitácuaro, ya fueron identificadas.

Al respecto se recordará que el sábado un tráiler se quedó sin frenos cuando circulaba en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Nacional.

Como resultado de lo anterior el camión impactó varios vehículos tras lo cual murieron Eduardo G., de 40 años; Eva B., de 45; Angélica S.; Alejandro C.; y Elizabeth G., de 26 años de edad.

Además resultaron lesionadas, Yareli M., de 25 años; Urania M., de 21; Yarinzi G., de 23, así como los menores: Ámbar Arlen, de 11; Yatzi, de 13; Atziry, de 17; Dana, de 16; Edgar, de 17; Ian, de 6; Luis, de 5; y Jesús, de 11 años, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para su atención médica.

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