Cuestionan presuntas irregularidades en asignación de plazas y designación de funcionarios en la FDYCS de la Universidad Michoacana

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) señalaron presuntas irregularidades en los procesos de asignación de plazas académicas y en la designación de funcionarios universitarios, al considerar que no se están respetando los procedimientos establecidos en la normatividad interna.

De acuerdo con los inconformes, la contratación de profesores de Asignatura “B” y definitivos debe regirse por lo dispuesto en la Ley Orgánica, el Reglamento de Profesores, el Contrato Colectivo de Trabajo y los Lineamientos para la Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva Creación.

Sin embargo, aseguran que la Rectoría, encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, ha optado por un mecanismo denominado “sustentabilidad”, mediante el cual -afirman- se han realizado asignaciones directas de materias sin llevar a cabo concursos internos o abiertos.

Los docentes sostienen que para este procedimiento se conformó una comisión cuya integración y facultades no estarían contempladas en la normativa universitaria. Asimismo, denuncian que a algunos profesores se les habría condicionado la asignación de materias a la firma de una carta compromiso para no impugnar ni judicializar el proceso.

Entre los señalamientos también se mencionan posibles conflictos de interés dentro de dicha comisión, al referir que algunos de sus integrantes habrían participado en la asignación de materias a familiares o en su propia autoasignación. Los inconformes consideran que estos hechos vulneran principios de legalidad, transparencia y equidad en la vida académica.

Por otra parte, profesores cuestionan que en diversas dependencias universitarias no se esté respetando el procedimiento previsto en el artículo 57 del Estatuto Universitario para la designación de secretarios académicos, administrativos y subdirectores, el cual establece que deben ser propuestos en terna por el titular de cada dependencia.

Según los denunciantes, en los últimos nombramientos habría prevalecido la imposición directa desde la Rectoría, lo que, aseguran, genera tensiones políticas y administrativas al interior de las facultades.

En el caso específico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se afirma que la totalidad de los funcionarios fueron designados desde la autoridad central, situación que -señalan- ha impactado en la dinámica interna y en el desarrollo de las actividades académicas.

Asimismo, docentes denunciaron que el pasado 21 de febrero se habría restringido la participación en un concurso de oposición abierto únicamente a quienes figuraban en un listado previamente elaborado por la comisión mencionada. De confirmarse, advierten, esta práctica podría contravenir los Lineamientos Normativos de Contratación de Personal, el Contrato Colectivo de Trabajo y disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Los profesores inconformes sostienen que para integrar dicho listado no se habrían solicitado documentos probatorios de perfil académico ni evaluado antecedentes profesionales, lo que, a su juicio, debilita el principio de mérito y excelencia académica que debe regir en una institución pública de educación superior.

Hasta el momento, la Rectoría no ha emitido un posicionamiento público detallado respecto a estos señalamientos.

La comunidad universitaria ha reiterado la importancia de que cualquier proceso de contratación y designación se apegue estrictamente a la legalidad y a los principios de transparencia que rigen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a fin de preservar su prestigio académico y la estabilidad institucional.