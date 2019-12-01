Identifican a mujer ultimada en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:38:57

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.- Como Yudith Tatiana “N”, de 28 años fue identificada la mujer que fue asesinada a balazos la noche del miércoles en un domicilio de la colonia Jardines de Cuitzio en la tenencia Morelos, municipio de Morelia.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del miércoles una mujer fue asesinada a balazos en un domicilio de la mencionada colonia, tenencia y municipio.

Fue al continuar con las investigaciones del caso que la ahora occisa fue identificada por sus deudos como Yudith Tatiana “N”, de 28 años.

Es de mencionar que las investigaciones en torno al caso siguen adelante con la finalidad de esclarecer el hecho criminal.