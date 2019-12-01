Identifican a mujer fallecida tras accidente vial en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:03:47
Zitácuaro, Michoacán, 19 de septiembre del 2025..- Como Alberta S., fue identificada la mujer que perdió la vida en el accidente registrado el jueves en el municipio de Zitácuaro, Michoacán; aún hay siete personas hospitalizadas.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el jueves un camión se quedó sin frenos y se impactó contra varios vehículos.

Como resultado del percance perdió la vida Alberta mientras que Abel P., de 69 años; Nancy Lizbeth M., de 32 años; José Leobardo G., de 55 años.

Así como José Alfredo C., de 26 años; Miguel Yahir T., de 24 años; Alfredo Daniel S., de 25 años y Francisco Javier S., de 45 años, conductor del tráiler responsable, se encuentran hospitalizados.

