Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI

La Huacana, Michoacán, 26 de enero del 2026.- Como los esposos Alejandro César y Eréndira V. B., miembros del club Los Cuerudos de Apatzingán, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un accidente vehicular en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio de La Huacana.
Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la tarde del domingo los ahora occiso viajaban en caravana en su motocicleta.
En un momento determinado a la altura del kilómetro 174, fueron arrollados por un automovilista, a consecuencia de lo cual perdieron la vida.
El chofer del vehículo, que resultó herido, quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.