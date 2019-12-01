Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 10:07:40

La Huacana, Michoacán, 26 de enero del 2026.- Como los esposos Alejandro César y Eréndira V. B., miembros del club Los Cuerudos de Apatzingán, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un accidente vehicular en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio de La Huacana.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la tarde del domingo los ahora occiso viajaban en caravana en su motocicleta.

En un momento determinado a la altura del kilómetro 174, fueron arrollados por un automovilista, a consecuencia de lo cual perdieron la vida.

El chofer del vehículo, que resultó herido, quedó a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.