Identifican a los jóvenes que fueron ultimados en barbería de la colonia Tierra y Libertad de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 19:15:08
Uruapan, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- Los jóvenes que fueron asesinados al interior de una barbería en la colonia Tierra y Libertad del municipio de Uruapan, fueron identificadas.

Las víctimas son Enio F., de 29 años, y Ángel Manuel G., de 15 años, y hasta el momento sus familiares dicen desconocer el móvil del ataque.

De acuerdo a información de las autoridades, los hombres llegaron juntos al establecimiento, donde Ángel Manuel se sentó en un sillón, y Enio se sentó en otro para que le realizaran un corte de cabello.

De pronto legaron a bordo de una camioneta unos sujetos, quienes les dispararon con un arma de fuego en la cabeza y posteriormente huyeron del lugar.

Tras el ataque, se solicitó el apoyo al número de emergencias, pero al llegar los paramédicos, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, continúan realizando las investigaciones correspondientes, para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

 

 

 

Noventa Grados
