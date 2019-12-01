Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI

Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Como Patricia L.,, de 47 años; su esposo Raúl A., padres de los menores Dylan Raúl A., de 12 años; y Karime Nicolle A., de 14 años y Silvia L., hermana de Patricia y tía de los menores, fueron identificadas las cinco personas que perdieron la vida en el accidente registrado el sábado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana de sábado se registró el choque entre una camioneta del servicio público de Lázaro Cárdenas y una de carga.

En un principio cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas, sin embargo mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad de Uruapan, uno de los heridos perdió la vida.

