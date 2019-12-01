Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI

Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 11:30:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Como Patricia L.,, de 47 años; su esposo Raúl A., padres de los menores Dylan Raúl A., de 12 años; y Karime Nicolle A., de 14 años y Silvia L., hermana de Patricia y tía de los menores, fueron identificadas las cinco personas que perdieron la vida en el accidente registrado el sábado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana de sábado se registró el choque entre una camioneta del servicio público de Lázaro Cárdenas y una de carga.

En un principio cuatro personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas, sin embargo mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad de Uruapan, uno de los heridos perdió la vida.

Fue al continuar con las indagatorias que los ahora occisos fueron identificados como Patricia L.,, de 47 años; su esposo Raúl A., padres de los menores Dylan Raúl A., de 12 años; y Karime Nicolle A., de 14 años y Silvia L., hermana de Patricia y tía de los menores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI
Choque en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos
Se registra choque en Morelia, Michoacán, hay dos heridos
Se registra incendio en negocio de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales
Más información de la categoria
Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI
Michoacanos abarrotan el Morelos con Carín León
Manchada con violencia resultó la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX
Colosal y vibrante; Carín León llena el Morelos en un concierto épico
Comentarios