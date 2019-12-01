Muere un hombre tras ser alcanzado por un rayo en la sierra de Lázaro Cárdenas, Michoacán; dos más resultan heridos

Muere un hombre tras ser alcanzado por un rayo en la sierra de Lázaro Cárdenas, Michoacán; dos más resultan heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 08:09:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un hombre perdió la vida y otros dos resultaron lesionados luego de ser alcanzados por la descarga de un rayo mientras realizaban un recorrido por la Sierra de Tepalcatepec–Caleta de Campos, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información preliminar, tras el incidente uno de los organizadores solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia de la tenencia de La Mira. Con ayuda de los participantes, las víctimas fueron trasladadas hasta la comunidad de La Manzanillera, donde ya los esperaban elementos de Protección Civil y Guardia Civil.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de un hombre, conocido con el apodo de "El Pinki", mientras que los lesionados, identificados como Martín y Arturo, recibieron atención prehospitalaria y fueron canalizados para recibir atención médica.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, se informó que las tres personas son vecinas de la tenencia de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateo en Parácuaro, Michoacán destapa vehículos con blindaje improvisado; aseguran dos unidades
Ataque armado en Jacona, Michoacán deja tres personas heridas; agresores logran escapar
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Más información de la categoria
Sismo en Perú deja cinco muertos y más de 300 damnificados; viviendas colapsan tras fuerte movimiento
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Edil detenido en Puebla: habría intentado “comprar” su salida con dinero y un vehículo en investigación por asesinato de periodista
Comentarios