Identifican a dos de las tres víctimas mortales del accidente en Libramiento de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 11:38:02
Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Como Eduardo Ch., de 20 años, y Nayeli C., de 26 años, fueron identificadas dos de las víctimas mortales del accidente registrado esta madrugada de domingo en la capital del estado, el otro individuo que perdió la vida sigue sin ser identificado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo en el Periférico Paseo de la República en las inmediaciones del cruce con la avenida Escuadrón 201, de la colonia Justo Mendoza, se registró la volcadura de un vehículo el cual terminó en un canal de aguas pluviales al centro de la vialidad.

Como resultado del percance tres jóvenes perdieron la vida, dos de los cuales fueron identificados como como Eduardo Ch., de 20 años, Nayeli C., de 26 años, el tercer fenecido sigue sin ser identificado.

Así mismo hubo tres heridos los cuales permaneces hospitalizados.

