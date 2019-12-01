Identifican a autor del tiroteo en Teotihuacán; ataque dejó un muerto y 13 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:15:01

Ciudad de México, a 21 de abril 2026.- El autor del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, hombre de 27 y originario de la Ciudad de México, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades mexicanas confirmaron que el sujeto atacó por su cuenta y dijeron que las causas de su muerte serán dictaminadas mediante la autopsia de ley.

Asimismo, a través de un comunicado, la Fiscalía comentó que se logró su identificación tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales.

Cabe recordar que durante la mañana del 20 de abril se registró un tiroteo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada a las afueras de la capital del país, cuando el sujeto señalado abrió fuego de manera indiscriminada contra civiles.

Como resultado de la agresión, una mujer de origen canadiense perdió la vida y otros 13 turistas resultaron con lesiones, siete de ellos con heridas de bala.

Entre los 13 lesionados extranjeros, hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, dio a conocer el Gabinete de Seguridad federal.