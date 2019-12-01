Fiscalía de Michoacán no tiene denuncias por afectaciones durante protestas de Arantepacua

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:20:23

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha recibido ninguna denuncia formal por parte de empresas o dependencias, ya sean estatales o federales, afectadas durante las recientes manifestaciones de los comuneros de Arantepacua.

Los representantes jurídicos de la comunidad confirmaron esta situación, señalando que no tienen conocimiento de procesos legales en su contra. "No tenemos noticias de ninguna denuncia", ni de las protestas actuales ni de las ocurridas en años anteriores, apuntó el abogado Enrique Guerrero.

Este lunes, durante las protestas en la capital michoacana, los comuneros retuvieron algunos camiones propiedad de empresas transnacionales, una patrulla de la Guardia Civil, así como una camioneta de la Secretaría de Agricultura; algunas de ellas fueron quemadas o cristaleadas.

En su protesta, los habitantes de Arantepacua también hicieron parada en el edificio central de la Secretaría de Educación en el Estado, ingresaron a las casetas de vigilancia, mientras en las oficinas del Infonavit rompieron cristales de puertas de acceso.

Los comuneros piden justicia por la muerte de 4 de sus habitantes durante un operativo policial en Arantepakua, hechos ocurridos hace 9 años.

La defensa de los comuneros advierte que "jamás se va a aceptar el uso de chivos expiatorios", insistiendo en que el origen del conflicto fue la supuesta fabricación de pruebas por parte del gobierno encabezado por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.