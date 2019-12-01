Respaldo absoluto a salud universal anunciado por Sheinbaum: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:05:45

Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que Michoacán se encuentra listo para iniciar el proceso de credencialización de ciudadanos para acceder al Servicio Universal de Salud anunciado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras expresar su respaldo absoluto a esta iniciativa que incluirá al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar, el mandatario comentó que se da un paso importante para ampliar los servicios públicos a los derechohabientes.

Lo anterior al recordar que con la credencialización al Servicio Universal de Salud todos los ciudadanos derechohabientes pueden ingresar a cualquiera de las instituciones mencionadas para recibir atención médica, medicamentos, estudios y otros.

De acuerdo con la información compartida por la presidenta Sheinbaum Pardo, este proceso comenzará con la población mayor de 85 años, quienes a partir del próximo 13 de abril y hasta el 30 del mismo mes, podrán registrarse en los módulos que serán publicados en la plataforma gob.mx/bienestar.

A lo que el gobernador invitó a las y los ciudadanos a incribirse y mantenerse al tanto de las nuevas fechas para que, paulativamente, se vayan sumando todos los ciudadanos.